نتنياهو: نعزز إنجازاتنا في ساحة المعركة مع صديقنا ترامب

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إعادة المحتجزين الإسرائيليين من قطاع غزة «مهمة مقدسة لن يتراجع عنها».

وجدد حديثه خلال كلمة مسجلة نشرها مكتب الحكومة، عبر قناته الرسمية بموقع «يوتيوب»، مساء الخميس، عن أهداف الحرب في غزة، والتي تشمل: القضاء على حماس، وضمان ألا تشكل تهديدًا آخر لإسرائيل.

وأضاف: «مع صديقنا الرئيس ترامب، سنعزز إنجازاتنا في ساحة المعركة، وسنعمل على توسيع اتفاقيات إبراهام، وسنُبرم المزيد من اتفاقيات السلام».

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، انقلابه على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي، واستمر نحو شهرين بعد 471 يوما من الإبادة الجماعية.

وفجر الثلاثاء 18 مارس، استأنف الاحتلال عدوانه الهمجي على القطاع بعشرات الغارات الجوية راح ضحيتها أكثر من 400 شهيد و500 مصاب خلال ساعات، معظمهم من الأطفال والنساء.

وتنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف النار التي كانت ستستمر 42 يوما، وتتبعها مرحلة ثالثة بنفس المدة ليؤدي ذلك إلى وقف دائم لإطلاق النار والعدوان.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 58573 مواطنا، فيما وصل عدد المصابين إلى 139607، نحو 72% منهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.



