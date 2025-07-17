صحة غزة: 58 ألفا و667 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي

- 139 ألفا و974 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، الخميس، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إلى "58 ألفا و667 شهيدا و139 ألفا و974 مصابا" جراء الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان إحصائي يومي: "وصل مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة نحو 94 شهيدا و367 مصابا" بينهم 24 شهيدا وأكثر من 32 مصابا أثناء انتظارهم المساعدات.

وأشارت إلى أن إجمالي من تطلق عليهم الوزارة "شهداء لقمة العيش" ارتفع إلى 877 شهيدا و5 آلاف و666 مصابا منذ 27 مايو الماضي.

وأوضحت أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت ركام المباني المدمرة وفي الطرقات حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

وفي السياق، بيّنت الوزارة أن حصيلة الضحايا الفلسطينيين منذ استئناف إسرائيل إبادتها بالقطاع في 18 مارس 2025 ارتفعت إلى "7 آلاف و843 شهيدا و27 ألفا و933 مصابا".

وبذلك، قالت الوزارة إن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى "58 ألفا و667 شهيدا و139 ألفا و974 مصابا".