«الآثار»: ألوان واجهات قصر البارون أصلية وتأكدنا من كل المراجع

قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشؤون الهندسية والمشرف العام على مشروع تطوير القاهرة التاريخية، إن ألوان الواجهات الخاصة بقصر البارون هي نفس الألوان الأصلية لها، حيث إن القائمين على عمليات الترميم بالقصر اتخذوا كل الإجراءات اللازمة من اختبارات وتحاليل وتوثيق فوتوجرافي ومعماري لمظاهر التلف لوضع الخطط اللازمة وعمل العينات المطلوبة بأساليب الترميم العلمية المتبعة والتي أظهرت الألوان الأصلية لجميع الواجهات.

وأضاف أنه بناء عليه، تم إجراء عملية الترميم لتلك الواجهات بالمحافظة والتثبيت لما تم الكشف عنه من ألوان أصلية، والتي تعرضت للتأثر بالسلب نتيجة العوامل الجوية.

وأوضح أن الدراسات التي سبق وتمت للوقوف على الألوان الأصلية بالواجهات شملت ذكر اللون في الوثائق التاريخية المتعلقة بقصر البارون، حيث ذكرت "Amelie D Arschot" في كتابها "Le roman D heliopolis" أن الواجهات كانت مغطاة بلون أبيض مع لون طوبي محروق مستوحى من معابد القرن الـ12 من شمال الهند صفحة 178، كما أضافت "Anne Van Loo" في كتابها "Helopolis" صفحة 135 أن البارون إمبان أراد أن يميز قصره عن باقي عمائر هيليوبوليس التي كانت تتميز بلون الصحراء "اللون الترابي" واختار الطوبي المحروق "burnt Sienna".

وتذكر وثيقة فرنسية تاريخية يرجع تاريخها إلى بناء القصر عام 1911، أن القصر تم دهانه باللون "burnt Sienna" الطوبي المحروق، كما أن التوثيق الفوتوجرافي الذي تم عمله قبل الترميم يظهر اللون الأبيض لباطن القبو الغائر للمدخل وهو من الجبس، وكذلك لون الواجهات قبل أعمال الترميم وهو لون طوبي محروق وهو ما ظهر بعد عمليات التنظيف.

ومن جانبه، أكد مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما أثير حول هذا الأمر من معلومات فهي غير دقيقة ولا يوجد أي تغيير بألوان الواجهات الأصلية تنافي أصل الألوان الموجودة بالواجهات، مشيرا إلى أن وزارة الآثار تدرك تماما أهمية القيمة الفنية والتراثية بقصر البارون وتفرده المعماري من بين قصور تلك الحقبة التاريخية ونتشرف بأن نكون جزءا من حفظ هذا التراث المعماري النادر.