جوارديولا يستنكر قرارات الفار ويوجه رسالة لأجويرو

استنكر بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي قرارات تقنية الفيديو «فار»، خلال مباراة فريقه أمام توتنهام التي انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 2-2، في ثاني جولات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا في تصريحات عقب المباراة : "أعتقد أننا واجهنا هذا الوضع أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، لقد كان أمرا صعبا للغاية".

وأضاف بيب "إنه أمر لا يصدق بأن لا تحتسب ركلة جزاء لرودري في الشوط الأول، لكن في النهاية قرر الفار أنها ليست ركلة جزاء".

وعن المشادة التي حدثت بينه وبين أجويرو تابع بيب :"أجويرو ظن أنني كنت منزعجًا منه حيال الهدف الثاني الذي استقبلناه لكن ذلك أتى من ركلة ركنية، لقد ظن أنني انزعجت منه لكنني أعلم ماهية الأمور، تحدثنا بعد وخلال المباراة، إنه لاعب أحبه كثيرًا."

جوارديولا كان سعيدًا بأداء لاعبيه رغم التعادل : "الطريقة التي لعبنا بها كانت رائعة، أنا فخور للغاية، عدد التسديدات التي حصلنا عليها خلال المباراة كانت رائعها، ولم نسمح لهم سوى بالتسديد سوى مرتين فقط على مرمانا".

وأتم: " دائما ما يقول الناس إنه يمكننا أن نقدم أداء الأفضل لكن لا أعلم إن كان هناك ما هو أفضل من الذي قدمناه اليوم، لقد كانت أفضل مباراة لعبناها طوال تدريبي للسيتي، لكن لسوء الحظ لم نستطع تحقيق الفوز".