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أعداد جريدة الشروق
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مسئول أمريكي: الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا

واشنطن - أ ش أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:08 ص | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 12:08 ص

قال مسئول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا، مؤكدا على دعم واشنطن لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن.

ودعا المسئول الأمريكي، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، الأطراف في اليمن للتوصل إلى اتفاق متفاوض عليه ينهي ما يعتبر إلهاء عن التهديد الاستراتيجي الذي يشكله الحوثيون المدعومين من إيران.

وأضاف قائلا "ما جرى في جنوب اليمن إلهاء وأمر غير مساعد وهو إزاحة الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا"، مشددا على أن السعودية تعمل على وساطة لسحب المجلس الجنوبي وإعادة تشكيل الحكومة، مؤكدا أن واشنطن تدعم ذلك.

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