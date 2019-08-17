عمرو أديب عن مرتب رئيس شركة الزراعات المحمية: لو فتح محل بقالة صغير كان وصل لأحسن من كده

علق الإعلامي عمرو أديب، على سؤال الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مرتب اللواء محمد عبد الحي، رئيس شركة الزراعات المحمية، خلال افتتاح مشروعات الصوب الزراعية بقاعدة محمد نجيب العسكرية.

وأوضح خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء اليوم السبت، أن هدف هذا السؤال كان توضيح هذه المسألة أمام الجميع، معقبًا: "هذا الأمر واضح ومش زي ما الناس بتروج".

وتابع أديب في هذا الشأن قائلًا: "دي ناس بتعشق تراب هذا البلد، ده ظابط جيش ولواء، يعني بعد 25 سنة بياخد 14 ألف جنيه، لو كان فاتح محل بقالة صغير كان ممكن يوصل لأحسن من كده".

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح السبت، افتتاح مشروعات الصوب الزراعية، بقاعدة محمد نجيب.