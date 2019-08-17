الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديا

تعادل الإسماعيلي مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب فندق موفنبيك ، ضمن سلسلة التجارب الودية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل أسامة إبراهيم الهدف الوحيد للإسماعيلي في المباراة من ركلة ثابتة.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم:

حارس مرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد عمار – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد الضرف – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – مدحت فقوسة – خليل نيمار

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

وشارك كل من نادر مضان، مصطفى فارس، حازم مرسي، محمد الشامي، كاستيلو، إبراهيم أبو اليزيد في الشوط الثاني.