الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديا

تعادل الإسماعيلي مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب فندق موفنبيك ، ضمن سلسلة التجارب الودية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.
وسجل أسامة إبراهيم الهدف الوحيد للإسماعيلي في المباراة من ركلة ثابتة.
بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم:
حارس مرمى: محمد مجدي
خط الدفاع: أحمد أيمن – محمد عمار – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم.
خط الوسط: محمد الضرف – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – مدحت فقوسة – خليل نيمار
خط الهجوم: بنسون شيلونجو.
وشارك كل من نادر مضان، مصطفى فارس، حازم مرسي، محمد الشامي، كاستيلو، إبراهيم أبو اليزيد في الشوط الثاني.