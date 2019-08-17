 الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديا - بوابة الشروق
السبت 17 أغسطس 2019 11:44 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد مطالبات بعض أصحاب الأعمال بتقليل العطلات الرسمية؟
النتـائـج تصويت

الإسماعيلي يتعادل مع الإعلاميين وديا

صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
صورة من الموقع الرسمي للنادي الإسماعيلي
زياد الميرغني
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:30 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 11:30 م

تعادل الإسماعيلي مع فريق الإعلاميين بهدف لكل منهما في المباراة الودية التى جمعتهما اليوم السبت على ملعب فندق موفنبيك ، ضمن سلسلة التجارب الودية استعدادا لخوض منافسات الموسم الجديد.

وسجل أسامة إبراهيم الهدف الوحيد للإسماعيلي في المباراة من ركلة ثابتة.

بدأ الإسماعيلي اللقاء بتشكيل ضم:

حارس مرمى:  محمد مجدي

خط الدفاع:  أحمد أيمن – محمد عمار – ريتشارد بافور – أسامة إبراهيم.

خط الوسط: محمد الضرف – محمد بيومي – عبد الرحمن مجدي – مدحت فقوسة – خليل نيمار

خط الهجوم: بنسون شيلونجو.

وشارك كل من نادر مضان، مصطفى فارس، حازم مرسي، محمد الشامي، كاستيلو، إبراهيم أبو اليزيد في الشوط الثاني.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك