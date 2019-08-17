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الإمارات: فتح باب الترشح لعضوية البرلمان غدا.. والانتخابات 5 أكتوبر

البرلمان الإماراتى
البرلمان الإماراتى
أبوظبي - د ب أ
نشر فى : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:38 م | آخر تحديث : السبت 17 أغسطس 2019 - 3:38 م

تبدأ في الإمارات، غدا الأحد، عملية تسجيل الراغبين في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان).

وتستمر عملية تسجيل طلبات المرشحين على مدى خمسة أيام، وتشترط اللجنة المنظمة للانتخابات، ألا يقل عمر الراغب في الترشح عن 25عاما، وأن يكون حسن السمعة، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، وأن يكون لديه إلمام كاف بالقراءة والكتابة.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة الأولية للمرشحين يوم25 أغسطس الجاري، وإعلان القائمة النهائية يوم 3 سبتمبر المقبل.

وتقام الانتخابات يوم 5 أكتوبر المقبل، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما سيتم إعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر المقبل.

وكان رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد قد قرر رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي بالدورة الجديدة إلى 50% بحيث يتشكل المجلس من 20 مقعدا للرجال و20 مقعدا للمرأة.

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