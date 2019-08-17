تستأنف محكمة القضاء الإداري بالمنصورة، اليوم السبت، جلسة الطالبة "سمر السيد علي عبد ربه"، التابعة لإدارة السنبلاوين التعليمية بمحافظة الدقهلية، والتي تقدمت بدعوى قضائية برقم 22686 لسنة 41 ق ضد تعليم الدقهلية ووزير التربية والتعليم؛ بسبب رسوبها في امتحانات الثانوية العامة، ووفقا للاستمارة الرسمية حصولها على (0 في اللغة العربية، و12.5 في الإنجليزي، ودرجة واحدة في الفرنساوي، و5.5 في الأحياء، و6 في الجيولوجيا، و3 في الكيمياء)، بإجمالي 29 درجة، بالإضافة إلى 0 في الدين.

وقالت الطالبة: "كنت متفوقة في جميع مراحل دراستي السابقة، وتظلمت في نتائج 8 مواد، وانتظرنا حتى جرى تحديد لنا موعد للاطلاع على الأوراق، لنفاجئ أن رئيس كنترول المنصورة يستقبلنا في مكتبه دون غيرنا من الطلاب المتظلمين، ويقدم لنا صورة ورقة اللغة العربية فقط، ومن خانة البيانات، وقبل أن نفتح كراسة الإجابة أكدت أن البيانات المكتوبة على الورقة والتي تحمل اسمي ورقم جلوسي ليس خطي، فهي مكتوبة بخط الرقعة، بينما كتابتي بالنسخ، وعندما فتحنا الورقة وجدنا كراسة فارغة لا يوجد بها إجابات".

وأشارت إلى أن الطالب الذي لا يجيب عن الامتحان يحرر له داخل اللجنة مذكرة بما حدث وسبب عدم إجابته، وهذا لم يحدث فكنت أجاوب في جميع المواد.

وطالبت الطالبة -في الشكوى والتظلم المقدم- باستكتابها بمعرفة لجنة فنية متخصصة لبيان الخط المسطر بكراسات الإجابة وإظهار کراسات الإجابة خاصتها وتصحيحها ومنحها درجاتها الحقيقية.

وقال أحمد علي جمال الدين، محامي الطالبة لـ"الشروق"، إنه في حالة ورود كراسات الإجابات سيتم المطالبة بعرضها على الطب الشرعي في الجلسة، وتقديم أوراق مضاهاته باجتياز أولى وثانية ثانوي، وتقديم لائحة الامتحانات، حيث المواد الصفرية التي يمتنع فيها الطالب عن الكتابة لابد من تحرير محضر من مراقب الدور ورئيس اللجنة، ولدى ورود الكراسات سيتم الطعن عليها بالتزوير وإحالتها لمصلحة الطب الشرعي.

وأوضح علي عبدالرؤوف وكيل التربية والتعليم بالدقهلية، أنه يجري التحقيق في الواقعة وننتظر النتيجة، فمن المتبع أن أوراق الطلاب تمر بمراجعة غاية في الدقة، بحيث يكون جميع أوراق الطالبة في جميع المواد مع استمارة الدرجات كله متطابق، بالإضافة إلى المراجعة الإلكترونية والبشرية.