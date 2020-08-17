مركز روسي ثانِ يبدأ المرحلة الثانية من اختبار لقاحه ضد كورونا



باشر مركز "فيكتور" العلمي الحكومي الروسي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية، تنفيذ المرحلة الثانية من اختبار لقاح جديد ضد فيروس كورونا.

ونقل موقع "روسيا اليوم"، عن آنا بوبوفا رئيسة الهيئة الفدرالية لحماية حقوق المستهلك ورفاهية المواطنين "روس بوتريبنادزور"، القول للصحفيين في نوفوسيبيرسك اليوم الاثنين، إن جميع المتطوعين المشاركين في الاختبارات بحالة صحية جيدة.

وأضافت بوبوفا: "أجل، بالطبع بدأت المرحلة الثانية. اليوم، تجري الاختبارات السريرية، وجميع المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة، في حالة صحية جيدة. كل الذين تلقوا اللقاح لم يظهر لديهم أي ردود فعل، ولا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن".

وردا على سؤال، حول الاختلاف بين لقاح مركز "جاماليا" الذي تم تسجيله مؤخرا، ولقاح "فيكتور"، قالت بوبوفا، إن روسيا، مثلها أي دولة أخرى، يجب أن يكون لديها عدة لقاحات مختلفة ضد فيروس كورونا.

وأوضحت: "من المؤكد تماما أنه يجب أن يكون لدى كل دولة من الدول، بما في ذلك روسيا، عدة لقاحات مختلفة، وهو ما نقوم به اليوم".

في وقت سابق، ذكرت "روس بوتريبنادزور"، المشرفة على عمل مركز "فيكتور"، أن 86 متطوعا سيتلقون اللقاح في المرحلة الثانية من الاختبارات السريرية.

وحصل مركز "فيكتور"، في 24 يوليو على إذن من وزارة الصحة الروسية لإجراء الاختبارات السريرية للقاح على المتطوعين.

وتم تطعيم أول متطوع في 27 يوليو.

وشارك في المرحلة الأولى من الاختبارات السريرية خمسة متطوعين تتراوح أعمارهم بين 18 و 30 عاما.

وأفاد رئيس "فيكتور" رينات ماكسوتوف بأنه من المقرر بدء إنتاج اللقاح في نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن الأسبوع الماضي، تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم في روسيا، وقد طوره مركز جاماليا.