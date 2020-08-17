حبس متهمين بحيازة 90 طربة لمخدر الحشيش بالإسكندرية

قررت نيابتا أول وثان العامرية في الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بحيازته 90 طربة من مخدر الحشيش تزن 18 كيلو جرامًا، بقصد الإتجار، وطلبت سرعة إفادتها بتحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الكيميائي؛ لفحصها وبيان طبيعتها.



وتلقى اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة، يفيد بورود معلومات سرية حول قيام شخصين بمزاولة نشاطًا واسع النطاق في مجال الإتجار بمخدر الحشيش، في نطاق دائرة القسم، غربي المحافظة.



وبتقنين الإجراءات، وعمل كمينًا للمتهمين وضبطهما عثر بحوزة أحدهما على 60 طربة حشيش تزن 15 كيلو جرامًا، وقُدرت قيمتهم المالية بـ780 ألف جنيهًا، وبحوزة الثاني 30 طربة لمخدر الحشيش، تزن 3 كيلو جرام، ومبلغ مالي، وهاتفين محمولين.



وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما المضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتفين المحمولين؛ لتسهيل التواصل مع عملائهما، فتم تحرير محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.