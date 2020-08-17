عماد الدين حسين: تطوير البنية التحتية من الإنجازات التي تُحسب للحكومة

حسين: تكريم الرئيس لعدلي منصور يعطي رسالة بأن مصر لا تنسى من خدموها وقت الازمات



قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه خلال افتتاحه للمرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، رسائل عديدة، نظرًا لأن الحدث كان كبيرًا وهامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء الأحد، أن محطة مترو عدلي منصور، محطة مهمة أقيمت على مساحة 15 فدانا، وتربط خمس وسائل نقل مختلفة، وهي: مترو الانفاق والسكة الحديد والقطار الكهربائي والسوبر جيت والأتوبيس السريع.

وأشار إلى التخطيط والترابط في المشروعات القومية للطرق خلال السنوات الأخيرة في مصر، يتم في إطار تصور قومي شامل وليس بطرق عشوائية .

ولفت رئيس تحرير جريدة الشروق، النظر إلى أن الطريق الدائري الإقليمي أصبح يربط بين 15 محافظة، وبين تلك المحافظات والموانئ البرية والمناطق الصناعية المختلفة.

وأشاد «حسين» بتطوير منظومة النقل والطرق التي تكلفت ما يتجاوز التريليون جنيه، وساهمت في توفير الوقت والمسافات والمال بين المدن والمحافظات.

وأشار «حسين» إلى الفلسفة الجديدة التي تتحرك في إطارها الحكومة وشعارها «كل حاجة بثمنها»، ووجهة نظرها كما قال الرئيس السيسي اليوم إن «القروض التي تحصل عليها الدولة لتطوير منظومة النقل عن طريق المواطن الدولة هي التي تتولى سداد القروض الخاصة بهذه المشروعات، لكن من المهم أن تحصل علي تكاليف التشغيل من المستفيدين من هذه الخدمة».

وأشار حسين إلى أن المشكلة التي كانت تواجهها مصر بخصوص قطاع النقل، هي الإهمال في الصيانة، مضيفًا: «تطوير البنية التحتية من الإنجازات التي تُحسب للحكومة».

وعلق «حسين» على إشارة الرئيس خلال افتتاح اليوم للتعامل مع مخالفات البناء، قائلًا: « بدل من أن نلوم المواطن المخالف علينا أن نلوم أكثر المحليات التي أفسدته»، محملًا المحليات المسؤولية عما وصلت إليه البلد بخصوص هذا الملف منذ سنوات طويلة.

وتابع: «على المحليات وجهات تطبيق القانون أن تكون حازمة وحاسمة في ملف التعديات والمخالفات، وتطبيق القانون بحذافيره وبالعدل والإنصاف علي الجميع، وألا تساوي في القيمة بين مواطن يبني بيتا في قرية صحرواية نائية، وآخر أقام برجًا علي النيل في القاهرة».

وعن تكريم السيسي للرئيس السابق عدلي منصور، أشار «حسين»، إلى أن «هذا الموقف يعطي رسالة بأن من خدموا هذا البلد يستحقون التكريم ولا تنساهم مصر»، قائلًا إن «عدلي منصور شخصية محترمة، تحملت المسؤولية بشجاعة في وقت عصيب جدا، وأدار الامور بأفضل طريقة ممكنة قياسا علي التحديات التي واجهت مصر وقتها».

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح الأحد، افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، بحضور الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من المسؤولين وكبار رجال الدولة.