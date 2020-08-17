تعتبر الأوشام المؤقتة طريقة ممتعة لتغيير مظهر الكثير من الشباب، حيث تختفي هذه التصميمات من تلقاء نفسها في غضون أسبوع تقريبًا، ولكن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في إزالة الوشم المؤقت على الفور.

لذلك نشر موقع "رومبير" مجموعة من الطرق المنزلية والنصائح لإزالة الوشم المؤقت.

*التقشير

يمكن استخدام مقشر لطيف للجسم، ومن خلال فرك المقشر على الوشم المؤقت بحركات دائرية لطيفة لمدة نصف دقيقة تقريبًا، سوف تلاحظ أن صورة الوشم يختفي تدريجيا ويمكن أيضا عمل مقشر في المنزل باستخدام السكر وزيت جوز الهند وبعض قطرات الزيت العطري وخلطهم معا وفركها علي منطقة الوشم.

*كريمات الترطيب

يمكن وضع القليل من كريم الترطيب البارد على التاتو المؤقت، ثم فركه برفق باستخدام منشفة، وإذا لم يكن لديك كريم في متناول اليد، فإن أي نوع من مزيل المكياج يستحق التجربة.

*مزيل طلاء الأظافر

تستطيع العديد من مزيلات طلاء الأظافر أن تتخلص من أي شيء تقريبًا، وذلك عن طريق وضع قطعة قطن بها مزيل طلاء الأظافر لمسح الوشم المؤقت في وقت قصير.

*غسول الفم

من الواضح أن غسول الفم يمكن أن يزيل الوشم المؤقت أيضًا، وذلك وفقًا لـ Our Everyday Life، حيث أنه من المفترض أن تساعد رشّة من غسول الفم في تفكيك التاتو، ويمكنك بعد ذلك فركها بقطعة قماش دافئة.

*زيت جوز الهند

يمكن لزيت جوز الهند إزالة الوشم المؤقت، وذلك عن طريق وضع بضع قطرات الزيت على مكان الوشم وفركه في دوائر صغيرة حتى يزول الوشم من الجلد.

*الشريط اللاصق الشفاف

إذا كان الوشم كبير الحجم فقد تكون هذه هي أسرع طريقة لإزالته، وذلك عن طريق لصق قطعة من الشريط اللاصق الشفاف فوق الوشم المؤقت بالكامل، والضغط لأسفل بقوة لبضع ثوان، ثم إزالة الشريط، وإذا كانت بشرتك حساسة بشكل خاص، يجب إجراء اختبار رقعة صغيرة بالشريط أولاً، حيث لا ينبغي أن تؤذي إزالة الوشم الجلد بأي شكل من الأشكال.

*فرك الكحول

يمكن أن يساعد الكحول في إزالة الكثير من البقع، وذلك عن طريق نقع كرة قطنية في الكحول وتركها على الوشم لبضع ثوانٍ وفركها، ثم وضع قطع من الثلج علي المنطقة لتجنب الإلتهابات.