قال فاضل نبيل، ابن صاحب عقار المنوفية المنهار، إن ما تم قوله بأن مستودع أسطوانات غاز موجود أسفل العقار هو السبب في انهياره، حديث عار تمامًا من الصحة.

وتابع في مداخلة هاتفية لبرنامج لتاسعة، المذاع عبر الفضائية الأولى، مساء الأحد، أن سبب حدوث الانهيار هو انفجار أسطوانة بوتجاز أثناء استعمال والدته لفرن خاص بهم، موضحًا أن والده يعمل مهندسًا زراعيًا، وأن الأسطوانات المضبوطة ملك عمه وعددها 15 فقط.

وأشار إلى أنه تفاجي بما تم قوله عن أن عدد الأسطوانات 47، معقبًا «أسطوانة واحدة خلت البيت كله تراب، لو 47 فعلا كانت القرية كلها بقت تراب».

وكانت غرفة العلميات المركزية بديوان عام المحافظة، تلقت بلاغًا يفيد بوقوع حادث انهيار منزل أحد المواطنين بقرية شنوان، نتج عنه وفاة 3 أشخاص وإصابة 2 أخرين نتيجة انفجار أسطوانة غاز.

وقرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أمس الأحد، صرف إعانة عاجلة بقيمة 25 ألف جنيه لكل متوف، و10 آلاف جنيه للمصابين بحادث انهيار منزل وقع مساء السبت، بقرية شنوان بمدينة شبين الكوم، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

https://www.youtube.com/watch?v=MknNUYjejQk