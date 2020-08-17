 الرئيس الأمريكي يدشن حسابه في «تريلر» التطبيق المنافس لـ«التيك توك» - بوابة الشروق
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الرئيس الأمريكي يدشن حسابه في «تريلر» التطبيق المنافس لـ«التيك توك»

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:08 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:08 ص

دشن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حسابه الرسمي في تطبيق "تريلر" لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة.

ونشر ترامب في حسابه الموثق عبر منصة تريلر، محتوى يروج لحملته الانتخابية الرئاسية الجديدة، مطالبا المستخدمين بمتابعة حسابه.. حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الاثنين.

ويعد تطبيق تريلر منافسا للتطبيق الصيني تيك توك، رغم أن الأخير تأسس في 2018 قبل أن يحظى بانتشار واسع، خاصة لدى المراهقين وصغار السن.

وكان ترامب، قد أصدر قرارا تنفيذيا يلزم شركة "بايتس دانس" الصينية المالكة لتطبيق تيك توك، ببيع نشاطها التجاري داخل الولايات المتحدة خلال 90 يوما، أو تواجه خطر الإغلاق النهائي، فيما تدخل شركة مايكروسوفت في خط المباحثات لشراء التطبيق الصيني داخل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا.


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