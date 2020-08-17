 بالأرقام.. جيرالدو السلاح التهديفي الـ15 لفايلر في الدوري - بوابة الشروق
الإثنين 17 أغسطس 2020 9:41 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

بالأرقام.. جيرالدو السلاح التهديفي الـ15 لفايلر في الدوري

محمود باهي
نشر في: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:25 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أغسطس 2020 - 9:25 م

سجل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي هدفه الأول في بطولة الدوري هذا الموسم بهز شباك أسوان خلال مباراة الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

تقدم جيرالدو للأهلي بهدف في أسوان بعد مرور تسع دقائق بعد تمريرة من محمد مجدي أفشا، ليسجل الفريق الأحمر هدفه رقم 50 في بطولة الدوري للموسم الجاري.

وتوزعت أهداف الأهلي بين 14 لاعبا، وهم رمضان صبحي وعمرو السولية وأفشا وعلي معلول بواقع 4 أهداف لكل منهم، بخلاف 3 أهداف لكل من كهربا ومروان محسن وأحمد الشيخ، و5 أهداف لكل من حسين الشحات وجونيور أجايي وهدفين لوليد أزارو.

وسجل هدفا واحدا كل من محمد هاني، حمدي فتحي، آليو ديانج وآليو بادجي.

ويتصدر قائمة هدافي الأهلي بالدوري للموسم الجاري، وليد سليمان برصيد 6 أهداف.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك