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سجل الأنجولي جيرالدو لاعب الأهلي هدفه الأول في بطولة الدوري هذا الموسم بهز شباك أسوان خلال مباراة الفريقين، اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من المسابقة.

تقدم جيرالدو للأهلي بهدف في أسوان بعد مرور تسع دقائق بعد تمريرة من محمد مجدي أفشا، ليسجل الفريق الأحمر هدفه رقم 50 في بطولة الدوري للموسم الجاري.

وتوزعت أهداف الأهلي بين 14 لاعبا، وهم رمضان صبحي وعمرو السولية وأفشا وعلي معلول بواقع 4 أهداف لكل منهم، بخلاف 3 أهداف لكل من كهربا ومروان محسن وأحمد الشيخ، و5 أهداف لكل من حسين الشحات وجونيور أجايي وهدفين لوليد أزارو.

وسجل هدفا واحدا كل من محمد هاني، حمدي فتحي، آليو ديانج وآليو بادجي.

ويتصدر قائمة هدافي الأهلي بالدوري للموسم الجاري، وليد سليمان برصيد 6 أهداف.