قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك تحولًا كبيرًا في مواقف الدول العربية نحو إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكثيرين كانوا يعتبرون إسرائيل عدوًا للدول العربية.

وأضاف خلال لقاء لفضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الاثنين، أن «الوضع تغير الآن»، متابعًا: «فهم يعتبرونها حليفًا وشريكًا في تحقيق السلام لتحقيق الازدهار».

وأكد أن دولة الاحتلال والدول العربية تواجهان العديد من التحديات المشتركة كالتطرف، قائلًا إن الاتفاقية الموقعة بين دولته والإمارات تجعل الإمكانات المفتوحة بين الدولتين لا محدودة.

وأعرب عن ثقته بأن الإمارات العربية المتحدة لن تكون الأخيرة لعقد السلام مع إسرائيل، مستطردًا: «أعتقد أن الهدوء في العمل هو المفضل».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد نشر بيانًا ثلاثيًا مشتركًا، الخميس الماضي، بعد اتصال ضم نتنياهو وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، تم فيه الإعلان عن الاتفاق على تطبيع كامل للعلاقات بين إسرائيل والإمارات، وعن تعليق إسرائيل لخطة ضم أراضي الضفة الغربية.