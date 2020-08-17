نتنياهو: نعمل على تسيير رحلات جوية مباشرة إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الاثنين أن ترتيبا يجري للسماح لتسيير رحلات جوية مباشرة من إسرائيل إلى الإمارات عبر الأجواء السعودية.

ونقلت صفحته الرسمية على موقع فيسبوك عنه القول، في مطار بن جوريون الدولي اليوم،: "نعمل حاليا على السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة من تل أبيب إلى دبي وأبو ظبي عبر الأجواء السعودية".

وأضاف: "هذا سيغير وجه الاقتصاد الإسرائيلي، ونتوقع حجما هائلا من الاستثمارات والسياحة من الطرفين. الإماراتيون معنيون جدا بالقيام باستثمارات ضخمة في إسرائيل".

كانت صحيفة "هاآرتس" نقلت عن مسؤولين من إسرائيل والإمارات أن مسألة الرحلات الجوية المباشرة ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات المشتركة المرتقبة بين الجانبين.