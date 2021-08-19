«حماية المستهلك»: حملات على الأسواق بمختلف المحافظات بالاشتراك مع التموين والصحة والرقابة الادارية

شن جهاز حماية المستهلك بأفرعه المختلفة عددا من الحملات على الأسواق بمختلف المحافظات بالإشتراك مع مديريات التموين ومباحث التموين ومديريات الصحة وإدارات التفتيش الصيدلي والرقابة الادارية.

وأوضح الجهاز في بيان له مساء اليوم /الاثنين/أنه في محافظة الفيوم تم غلق 23 منشأة طبية متنوعة تعمل بدون ترخيص ،وتحرير 3 محاضر لعدد من المحلات لإصدار فواتير غير قانونية، والإعلان عن الأوكازيون دون الحصول على الترخيص من الجهات المختصة والإعلان عن تخفيضات وهمية.

وأضاف أنه بمحافظة بني سويف تم غلق 3 عيادات خاصة و2 معمل تحاليل طبية للعمل بدون ترخيص وتحرير 10 محاضرلعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ومزاولة النشاط بدون ترخيص وإصدار فواتير مخالفة لقانون حماية المستهلك

كما تم تحرير 6 محاضر لعدد من محلات الجزارة للذبح خارج المجازر الحكومية وبيع أسماك غير صالحة للإستهلاك الآدمي

وأشار إلى أنه بمحافظة قنا تم غلق وتشميع 3 عيادات طبية ،لعدم وجود ترخيص، كما تم ضبط 70 كيلوجرام لحوم وفراخ مجمدة غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتحرير 10 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار ،كما تم تحرير 17 محضرا لعدم وجود شهادات صحية،و5 محاضر لعدد من مراكز الصيانة لتقليد علامة تجارية شهيرة .

وأضاف في محافظة سوهاج تم ضبط أحد مراكز تعبئة المواد الغذائية لتعبئتها سكر ناقص الوزن ،كما تم ضبط 3 محلات لتوزيع المواد الغذائية، لعرض سلع مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي بيانات وضبط أحد مخازن المواد الغذائية لأحد العلامات التجارية دون ترخيص ،وتم تحرير محضرين لأحد محلات الجزارة لعدم الإعلان عن الأسعار وتحرير 7 محاضر لمحلات تجارية لبيع الملابس والأحذية لعدم الإلتزام بالقانون والحصول على ترخيص بالأوكازيون وتم إحالة جميع المحاضر للنيابة العامة

وفي محافظة أسوان أوضح الجهاز أنه تم ضبط كمية كبيرة من اللحوم البلدية لا يوجد عليها أختام رسمية،وكمية كبيرة من المواد الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي بأحد محلات بيع المواد الغذائية

كما شهدت محافظة البحيرة ضبط 5 أطنان أعلاف، وكمية من الفورمالين محظور تداولها بثلاث مصانع أجبان تعمل بدون ترخيص ، وضبط مركز طبي به 10 عيادات بدون ترخيص وبه كمية من الأدوية منتهية الصلاحية بها في الصيدلية الخاصة

بالإضافة إلى 3 مصانع أغذية تعمل بدون ترخيص وتحرير 9 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار .

وفي محافظة الأسكندرية تم ضبط 40 صنف أدوية وفيتامينات مستوردة مجهولة المصدر ،وكمية من اللحوم والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وكمية كبيرة من السجائر مجهولة المصدر .

كما تم تنفيذ عقوبة الغلق الإداري لعدد 13 محلا ومطعما وثلاجة لحوم مجمدة، وصيدليتين لعدم وجود صيدلي وتوقيع عقوبة الغرامة الفورية ل 18 كافيتريا ومطعم ومخبز لعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية.

وفي محافظة كفر الشيخ تم تحرير14 محضرا لعدد من المحلات لعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع منتجات غذائية مجهولة المصدر، وضد أحد مستودعات الأنابيب لتوزيعه أسطوانات الغاز في غير الأماكن المخصصة لها وبدون إخطار الجهات المختصة .

وفي محافظة الاسماعيلية تم ضبط كمية من المنظفات مجهولة المصدر وبدون وجود فواتير خاصة بها .

وشهدت محافظة بورسعيد ضبط 300 كيلوجرام جبن مجهول المصدر، و150 كيلوجراما من الجمبري به تغير في الخواص، وتم سحب عينات وإرسالها للمعامل للتأكد من مدى صلاحيتها ،وضبط كمية من العصائر والحلويات للأطفال مجهولة المصدر .

وفي محافظة جنوب سيناء تم غلق منتجع وفندق سياحي لعدم وجود رخصة تشغيل ،وضبط 5670 لتر مياه معبأه مجهولة المصدر ،وتحرير 41 محضرا لعدد من المحلات للبيع بأزيد من السعر المعلن والإعلان عن الأوكازيون بدون ترخيص

وكما تم بمحافظة المنوفية تحرير 7 محاضر لعدد من المحلات التجارية ومراكز الصيانة لعدم إصدار فواتير قانونية وفقًا لقانون حماية المستهلك ولعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي محافظة الشرقية تم ضبطت 1.5 طن دجاج ومشتملات دجاج غير صالحة للأستهلاك الآدمي و 400 كيلو سمك بدون بيانات ومجهولة المصدر و353 كجم لحوم مصنعه بدون بيانات، بثلاجتين لحفظ وبيع اللحوم والأسماك ،وتم تحرير 9 محاضر ضد عدد من محال الجزارة ، للذبح خارج المجازر الحكومية ،كما تم تحرير 10 محاضر لعدد من المحلات التجارية للإعلان عن الأوكازيون الصيفي بدون ترخيص ، وتحرير 4 محاضر لبيع أسطوانات غاز أزيد من السعر الرسمي وتحرير 3 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وضبط محلين لبيع المواد الغذائية مجهولة المصدروبيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

وفي محافظة الدقهلية تم ضبطت 2 طن سكر بمصنع لتعبئة السكر ولقيامه بالعمل بدون ترخيص، وتحرير 8 محاضر لعدد من المحلات التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم إصدار فواتير طبقا لقانون حماية المستهلك، وإدارة منشأه بدون ترخيص،وتقليد علامات تجارية وعدم تأديته الخدمة المتفق عليها .