كيشو يكشف سبب غيابه عن تكريم الرئيس السيسي

عبر بطل مصر الأوليمبي في المصارعة الرومانية محمد إبراهيم (كيشو) الفائز بالميدالية البرونزية في دورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، عن حزنه لعدم قدرته على حضور تكريم الرئيس السيسي لأبطال مصر والذي عقد صباح اليوم الثلاثاء بقصر الاتحادية.

وكتب كيشو من خلال حسابه الرسمي (فيس بوك) أن سبب غيابه عن تكريم الرئيس السيسي هو إصابته للمرة الثانية بفيروس كورونا، مطالبًا الجميع بالدعاء له.

وفازت مصر بـ 6 ميداليات في أولمبياد طوكيو 2020 إحداها ذهبية وأخرى فضية و4 برونز، وحقق المصريون في طوكيو 2020 العدد الأكبر من الميداليات في تاريخ المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية.

وحققت اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز الميدالية الذهبية في وزن أكثر من 61 كجم ضمن منافسات الكاراتيه بعد أن تغلبت في المباراة النهائية على منافستها ارينا زاريتيتش من أذربيجان بنتيجة 2/ صفر، وتعد «فريال»، أول رياضية مصرية تحقق ميدالية ذهبية في تاريخ الأولمبياد.

ومنح الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاعبة الكاراتيه جيانا فاروق ومدربها محمد عبد الرجال، وسام الرياضة من الطبقة الثالثة بعد فوزها بالميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2020.

كما منح الرئيس السيسي اللاعبة فريال أشرف عبد العزيز صاحبة الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو في الكاراتيه وسام الرياضة من الطبقة الاولى، وكذلك مدربها هاني شاكر قشطة.