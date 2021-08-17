محافظ الفيوم يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالمحافظة لخدمة المواطنين، التى تسلمتها المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الأستاذ هانى الحسينى مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.
أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استمع إلى شرح وافٍ عن مكونات "سيارة المركز التكنولوجى المتنقل" وآليات العمل من خلالها وإجراءات تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن السيارة عبارة عن مركز خدمة متنقل، سيجوب كافة قرى ومدن المحافظة، لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للمواطن في محل إقامته، بشكل فعال وميسر ومتكامل، وذلك تيسيراً على المواطنين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة الحاسب الآلي "اللاب توب"، والطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمي الخدمة.
ووجه محافظ الفيوم، بسرعة تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على كيفية العمل داخل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يبدأ التدريب بالعاملين بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة أبشواى كمرحلة أولى، وتأتى باقى المراكز تباعاً.