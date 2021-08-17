محافظ الفيوم يتفقد سيارة المركز التكنولوجى المتنقل

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، أول سيارة مركز تكنولوجى متنقل بالمحافظة لخدمة المواطنين، التى تسلمتها المحافظة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في إطار مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور الأستاذ هانى الحسينى مسئول متابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة.



أوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن محافظ الفيوم استمع إلى شرح وافٍ عن مكونات "سيارة المركز التكنولوجى المتنقل" وآليات العمل من خلالها وإجراءات تقديم الخدمات، لافتاً إلى أن السيارة عبارة عن مركز خدمة متنقل، سيجوب كافة قرى ومدن المحافظة، لتقديم كافة الخدمات التى تقدمها المراكز التكنولوجية بمجالس المدن للمواطن في محل إقامته، بشكل فعال وميسر ومتكامل، وذلك تيسيراً على المواطنين.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن السيارة مجهزة بكافة الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة الحاسب الآلي "اللاب توب"، والطابعات متعددة الأغراض، وشاشات عرض، وخدمة إنترنت، وكاميرات مراقبة، ومولد للكهرباء، ومقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين مقدمي الخدمة.



ووجه محافظ الفيوم، بسرعة تنظيم ورش عمل لتدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية على كيفية العمل داخل سيارات المراكز التكنولوجية المتنقلة، وكيفية تقديم الخدمات للمواطنين، على أن يبدأ التدريب بالعاملين بالمركز التكنولوجى بمجلس مدينة أبشواى كمرحلة أولى، وتأتى باقى المراكز تباعاً.