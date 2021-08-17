جامعة مطروح: الدفع بقافلتين بيطرية وزراعية لقريتي السلام وكشوك عميرة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور مصطفي النجار رئيس جامعة مطروح، إن كليتي الطب البيطرى، والزراعة الصحراوية والبيئية دفعتا بقافلتين بيطرية وزراعية لقريتي السلام وكشوك عميرة ضمن مبادرة "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجًا.



وأوضح رئيس جامعة مطروح،أن كلية الطب البيطري دفعت بالقافلة الثالثة، تمكنت من توقيع الكشف البيطري والعلاج 85 حالة، منها 45 حالة نقص معادن وحالات هزال وضعف عام، و35 حالة طفيليات خارجية وداخلية، و10 حالات جرب، وحالة تشخيص حمل بالسونار مع ضعف عام وهزال، مع تقديم الأدوية والاستشارات الطبية وجميع الخدمات مجانًا، مضيفًا أن القافلة الأولى توجهت إلى قرية فوكه، والثانية لقرية كشوك عميرة.



وأشار إلى أن كلية الزراعة الصحراوية والبيئية، دفعت بقافلة لقرية السلام؛ شملت زيارة عدد من المزارع الخاصة بأشجار التين والزيتون والرمان والكشف على الإصابات المرضية التي تصيب المحصول والوقوف على حلها، مع توصية المزارعين بتطبيق المعاملات الزراعية السليمة، تطبيق المقاومة الحيوية، وعدم اللجوء إلى استخدام المبيدات للحصول على أعلى جودة للثمار.



وأضاف رئيس جامعة مطروح أن القافلة تضمنت زيارة بعض مزارع الخضر لحل بعض المشكلات المستمرة مثل مهاجمة الطيور محصولي البطيخ والكنتالوب.



وتابع الدكتور مصطفى النجار، أن القوافل التي تنظمها الجامعة تهدف إلى حل المشكلات التي تواجه القطاعين البيطري والزراعي، مع توفير كافة وسائل الدعم الفني للحفاظ على الثروة الحيوانية والمنتجات الزراعية والوصول إلى الاكتفاء الذاتي لمحافظة مطروح، ويأتي ذلك انطلاقًا من دور الجامعة في خدمة المجتمع المحلي.