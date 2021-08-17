مشوار الحجار وأغاني حول العالم على محكى القلعة

ضمن فعاليات الدورة 29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، تقدم فرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة للوتريات بقيادة المايسترو هشام جبر حفلا في الثامنة مساء الخميس 19 أغسطس على مسرح المحكي.

ويضم مجموعة مختارة من الأعمال الغنائية العالمية تصاحبها تابلوهات استعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن منها أغاني صولو العالم محكي القلعة الخميس سواي، وامراة تحب، والكتابة علي الجدار، وربما، وطريقي، وذكرتي، وحلق بي للقمر، والحياة وردية، واستطعت الرقص، وعزباء في الليل، وشبح الأوبرا، وأداء داليا فاروق، وجاكلين رفيق، وهشام الجندي، وإلهامي أمين، وإنجي محسن، وعزت غانم، وتامر توفيق، وليلى إبراهيم، وإبراهيم ناجي، وأسامة علي.

ويليها في العاشرة مساءً يستعرض النجم علي الحجار مجموعة مختارة من أعماله التي قدمها على مدار مشواره الفني الممتد والتي نجحت في تحقيق قاعدة جماهيرية كبيرة، وتنوعت بين الوطنية والعاطفية والدينية منها "يا مصري ليه – يا طالع الشجرة - ما تمنعوش الصادقين – هنا القاهرة – المال والبنون – من غير ما تتكلمى – مسألة مبدأ – راح توحشينى – لو تعرفى – على قد ما حبينا – عارفه – بوابة الحلواني وحرماً يا سيدي".