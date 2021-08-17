تعهدت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بإجلاء أوكرانيين عالقين في قاعدة عسكرية بأفغانستان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية أوليج نيكولينكو، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، إن الوزارة على علم بوجود 12 أوكرانيًا في قاعدة عسكرية بأفغانستان وستظل السفارة الأوكرانية على اتصال معهم وستوجههم بالخطوات التي ستُتخذ بمجرد وجود إمكانية لإجلائهم.

وقال أوكراني متواجد بالقاعدة العسكرية، رفض الكشف عن هويته، أنه يوجد 12 أوكرانيًا عالقًا في القاعدة حيث طرد مسلحو طالبان حراس الأمن من هناك واستبدلوهم بآخرين ولم يسمحوا للأوكرانيين بمغادرة القاعدة.

وذكرت (يوكرينفورم) أن الأوكرانيين العالقين ناشدوا وزارة الخارجية الأوكرانية والملحق العسكري أمس الإثنين وطلبوا أن يتم إجلاؤهم إلا أن عملية الإجلاء المقترحة عبر باكستان غير ممكنة في الوقت الراهن بالنسبة لهم.

يذكر أن 120 أوكرانيًا من أصل أفغاني وأسرهم أعربوا صباح اليوم عن رغبتهم في أن يتم إجلاؤهم من أفغانستان وتتواصل وزارة الخارجية حاليًا معهم.