من هي السعودية رجوة بنت خالد خطيبة ولي العهد الأردني الأمير الحسين؟

أعلن الديوان الملكي الأردني، مساء اليوم الأربعاء، خطوبة ولي العهد الحسين بن عبدالله الثاني على الآنسة رجوة بنت خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض.

في 28 أبريل 1994، ولدت رجوة بنت خالد آل سيف، في العاصمة السعودية الرياض، وهي الشقيقة الصغرى لأخوتها فيصل ونايف ودانا.

وبحسب موقع إرم، فإن والد رجوة هو رجل الأعمال السعودي البارز خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف، رئيس مجلس إدارة شركة "السيف للمقاولات الهندسية"، وأمها هي عزة بنت نايف عبدالعزيز أحمد السديري،

تلقت رجوة آل سيف، دراستها الثانوية في المملكة العربية السعودية، قبل أن تكمل دراساتها العليا في كلية الهندسة المعمارية بجامعة ”سيراكيوز“ في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الديوان الملكي الأردني قد أعلن في بيان رسمي أنه "بحضور صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وصاحبة الجلالة الملكة رانيا العبدالله، تمت اليوم الأربعاء الواقع في التاسع عشر من محرم عام 1444 هجرية، الموافق للسابع عشر من آب عام 2022 ميلادية، خطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد بن مساعد بن سيف بن عبدالعزيز آل سيف".

يذكر أن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، تولي ولاية العهد في الأردن عام 2009، وهو من مواليد الـ 28 يونيو 1994.