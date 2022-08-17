كشف ملابسات فيديو الإسكندرية: السائق ألقى بنفسه أمام ونش المرور بسبب سحب رخصته

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات عبر تطبيق "تيك توك" متضمناً ظهور أحد الأشخاص ملقى على الأرض بالطريق أمام ونش مرور بمنطقة سيدى بشر بحرى بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية وتجمع المارة فى محاولة لمنعه من ذلك.

وبفحص الواقعة تبين أنه بتاريخ 12 أغسطس قام أحد الضباط المعين خدمة بالمنطقة لملاحظة الحالة المرورية باستيقاف "سيارة نصف نقل" قيادة سائق مقيم بالغربية، لقيامه بالانتظار فى الممنوع وتحميل ركاب بصندوق السيارة فقام باتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه، وعلى إثر ذلك قام المذكور بإلقاء نفسه أرضاً بالطريق أمام ونش المرور.

تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره، وبحوزته هاتف محمول تبين بفحصه احتوائه على مقطع الفيديو المشار إليه، وبمواجهته أقر بأنه القائم على تصوير مقطع الفيديو ونشره وقيامه بذلك رغبةً منه فى زيادة عدد المشاهدات والمتابعين للحساب الخاص به.

كما ألقى الأمن القبض على السائق الذي ظهر بمقطع الفيديو، وبمواجهته اعترف بقيامه بارتكاب الواقعة فى محاولة منه لإثناء ضابط المرور عن سحب التراخيص وتحرير المخالفة.