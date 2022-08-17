قال حسين لبيب لاعب كرة اليد السابق ورئيس اللجنة الإدارية السابقة لنادي الزمالك، إنه نجح بمساعدة معاونيه وجميع العاملين في إعادة الفارس الأبيض لمنصات التتويج، في خضم فترة صعبة.

وأوضح لبيب في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "ETC": «أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تواصل معي لإبلاغي بـ الاختيار علي لتولي مهمة رئاسة اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك خلفًا للجنة اللواء عماد عبد العزيز، الذي قدم دوره على أكمل وجه، وكان لدي معرفة مسبقة به، لأننا نشترك سويًا في أن كمال دوريش هو الأب الروحي لنا».

وأضاف: «كان لدينا هدف مشترك مع أعضاء اللجنة التي رأستها، وجاءت أسمائها كالتالي، من الناحية المالية والتسويقية والاستثمارية، محمد الأتربي، هاني برزي، عمرو أدهم، طارق جبريل، هذه المجموعة هي المسؤولة عن الجهة المالية، واستعنا بـ حسين السمري، من داخل النادي لتولي مهمة الأوراق والعقود».

وأوضح: «بالإضافة إلى بعض المستشارين القانونيين واستفدنا منهم في أزمة حمدي النقاز، وأكدوا أننا لا يجب علينا الانسياق وراء الاستمرار في القضية، ووجهونا ونصحونا بالحل الودي، لأننا لم نكن نتحمل غرامة 900 ألف دولار، وحصلنا على 50 ألف دولار من وراء هذه الأزمة».

واسترسل: «دخلت إلى نادي الزمالك بهدف واحد وهو تحقيق النجاحات، لم ألتفت لما فعله الآخرين في النادي، وجدنا في الخزينة مليون جنيه فقط، وكان هناك مديونات كبيرة على النادي في هذا الوقت».

ونوه: «تنقسم بين الديون السيادية من التأمينات والضرائب ويتم تقسيطها مع الجهات الحكومية، وكان هناك ديون على النادي لاتحادات معظم الألعاب، تصل إلى 97 مليون جنيه، سددنا منها 88 مليون جنيه، منها 55 مليون جنيه رواتب لاعبي كرة القدم في 6 أشهر فقط، ودفعنا 18 مليون جنيه مديونية اتحادات الألعاب الأخرى".

وأتم: «سددنا للاتحاد 16 مليونًا، وكانت تصل المديونية عند الاتحادات ما يقرب إلى 90 مليون جنيه، أخذنا الموضوع كتحد لانتشال نادي الزمالك من أزماته ومديوناته المالية».