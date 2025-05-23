بسمة وهبة: أحمد السقا قال لي دفعت 150 ألف جنيه إسترليني في سنة على علاج مها الصغير وتعليم الأولاد

كشفت الإعلامية بسمة وهبة تفاصيل جديدة من مكالمتها الهاتفية مع الفنان أحمد السقا، والتي تناولت ما أثير بشأن عدم إنفاقه على زوجته الإعلامية مها الصغير وأبنائهما، مؤكدة أنه نفى تلك الادعاءات وأكد أنه أنفق بسخاء على أسرته.

وقالت وهبة، خلال تقديمها برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور": "السقا قال لي بالحرف إنه صرف خلال سنة واحدة حوالي 150 ألف جنيه إسترليني على رحلات علاج وفواتير عمليات لمها في لندن، بالإضافة إلى مصاريف تعليم الأولاد".

وأضافت: "أقسم لي إن لندن بقت كأنها ورا بيته من كتر السفر ليها، وكان يهدي مها المجوهرات والماس حتى من غير ما تطلب".

وأوضحت وهبة أنها اطلعت بنفسها على بعض الفواتير التي قدمها السقا كدليل على صدق كلامه، مؤكدة: "هو رجل كريم وابن بلد بحق"، مشيرة إلى موقف خاص رواه السقا، حيث اشترى عقد ماس باهظ الثمن من محل عصام المواردي الشهير، وطلب تصنيعه خصيصًا بعدما لم يكن متوفرًا، ودفع فيه سعرًا مضاعفًا ليقدمه هدية لمها الصغير.