أكدت الإعلامية بسمة وهبة خلال برنامجها "90 دقيقة" على قناة "المحور" أنها تتابع عن كثب الأزمة التي أثيرت حول انفصال الفنان أحمد السقا عن زوجته مها الصغير، مشددة على أنها لا تأخذ طرفًا، وإنما تقدم النصيحة من منطلق المحبة والاحترام لكليهما.

ووجهت وهبة رسالة خاصة إلى مها الصغير قائلة: "أنا عارفة إني بحبك قد إيه، وإن لوالدك الغالي مكانة كبيرة عندي، لكن ماينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة".

وأضافت أن أقرب الناس للإنسان هم أحيانًا سبب إفساد حياته، وأن هناك من يدفع الآخرين نحو الطلاق والهدم بدافع الحسد أو الفراغ، مطالبة مها بمراجعة نفسها وعدم ترك الأمور تتدهور: "أوقات بيكون أقرب حد ليك هو اللي بيخرب عليكي".

وشددت وهبة على ضرورة حل الخلافات الأسرية داخل الأسرة بعيدًا عن الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن "الستر أولى"، داعية إلى إطفاء النار التي بدأت تشتعل.

وكشفت أن السقا أخبرها خلال مكالمة هاتفية صادقة عن معاناته مع التكنولوجيا، قائلاً: "أنا عندي أمية تكنولوجية، لكن اضطريت أتعلم لما بدأت تحصل معايا حاجات غريبة".

وشرح السقا كيف كان يشعر أن هاتفه "كأنه عليه عفريت"، إذ كان يتحول من خلاله أموال وتختفي، وترسل رسائل لا تصل، مما سبّب له قلقًا شديدًا، وطلب من وهبة إيصال هذه الحقيقة للرأي العام.

وختمت بسمة وهبة حديثها بالدعوة إلى وقف التصعيد، مؤكدة أن مها الصغير لها حق الرد في أي وقت، لكنها تنصحها بضرورة إغلاق هذا الملف، خاصة مع تحول الأزمة إلى موضوع شخصي وصل للحديث عن أفراد الأسرة، وهو أمر غير مقبول.

وقالت: "كلنا نغلط، بس لازم نفرمل في الآخر.. وأتمنى من مها والسقا يغلقوا هذا الباب، لأن اللي بيحبوا بعض مينفعش يخسروا بعض قدام الناس".