الإعدام لـ6 عاطلين قتلوا شخصين وشرعوا في قتل آخر بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي، رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، حكمها في القضية رقم 43860 جنايات مركز شرطة منيا القمح لسنة 2021، بمعاقبة 6 عاطلين بالإعدام.

وعاقبت المتهمين السابع والثامن والتاسع في ذات القضية بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، والمتهم العاشر بالسجن المؤبد، وبراءة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر؛ لاتهامهم جميعًا بالاشتراك في قتل عاملين والشروع في قتل ثالث بإطلاق الأعيرة النارية عليهم وإلقاء جثتي المتوفين في أحد المصارف لوجود خلافات بينهم.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية بلاغا من سائق مفاده قيام 3 دراجات بخارية باعتراض طريق سيارة يقودها وإجباره على التوقف بعد تهديده بالأسلحة النارية، وأنهم قاموا باصطحاب 3 من مستقلي السيارة بسيارته بعد توثيقهم إلى مكان غير معلوم.

وتبين أن مرتكبي الواقعة تشكيل عصابى يضم 12 عاطلًا وأنهم قاموا بنقل المجني عليهم إلى مزرعة نائية ملك أحدهم وهناك أطلقوا الأعيرة النارية عليهم فقتلوا اثنين منهم ووضعوا جثتيهما داخل أجولة بلاستيك وقاموا بإلقائهما في أحد المصارف.

جرى ضبط المتهمين، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهمين من الأول إلى السادس بالإعدام شنقًا، ومعاقبة المتهمين من السابع إلى التاسع بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، ومعاقبة المتهم العاشر بالسجن المؤبد، وبراءة المتهمين الحادي عشر والثاني عشر من التهم المنسوبة إليهم.