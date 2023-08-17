قومي المرأة بدمياط ينظم 3000 زيارة ضمن حملة طرق الأبواب في قرى حياة كريمة

نظم المجلس القومي للمرأة بمحافظة دمياط، فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب، تحت عنوان "بلدي أمانة" والتي استهدفت 15 ألفا و794 من السيدات والرجال والأطفال، في قرى حياة كريمة وخارجها، بمراكز "كفر سعد، كفر البطيخ، الزرقا، دمياط، فارسكور" بإجمالي 3000 زيارة.

وأوضحت مروة نبيل مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، في بيان اليوم الخميس، أن الحملة تستهدف تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبرى في تحقيق التنمية المنشودة، لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة رائدات المجلس وميسرات مجموعات الادخار والإقراض الرقمي، ومجموعة من الشباب المتطوعين، وميسرات مبادرة "دوي" لتمكين الفتيات، علاوة على مشاركة القيادات الدينية من الشيوخ والقساوسة المشاركين بجلسات الدوار، والواعظات والراهبات، وعضوات مبادرة سفيرات المحبة والسلام.

وأكدت أن المرحلة الجديدة من الحملة الممتدة لطرق الأبواب "بلدي أمانة" بدأت في 1 أغسطس 2023 وتستمر لمدة شهرين، وسوف يتم تنفيذها في عدد من قرى محافظات مبادرة حياة كريمة، ومبادرة تنمية الأسرة المصرية، وعدد من القرى المختارة من خارج المبادرة.