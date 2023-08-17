رئيس الوزراء الصومالي يدعو المجتمع للمشاركة في الحرب ضد الإرهاب

دعا رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري، اليوم الخميس، جميع قطاعات المجتمع للمشاركة في الحرب ضد "المليشيات الإرهابية" المرتبطة بتنظيم القاعدة.

ونقلت وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، اليوم، عن بري قوله، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء، إن البلاد في حالة حرب حيث يتعين على الجميع القيام بدورهم؛ للقضاء على فلول الإرهاب.

وأشاد رئيس الوزراء، بالدور الذي يقوم به رئيس الجمهورية حسن شيخ محمود الذي وصل إلى مدينة طوسمريب؛ لمتابعة ومراقبة جبهات القتال وتنظيم السكان المحليين وتحفيز القوات الوطنية التي تضحى بأرواحها من أجل تحرير الوطن.

واطلع مجلس الوزراء، على تقرير تقدم به قائد الجيش الوطني إبراهيم شيخ محيي الدين حول آخر الأوضاع الأمنية والعمليات الجارية التي يقوم بها الجيش الوطني بالتعاون مع السكان المحليين من أجل تصفية فلول الخوارج.

ووفق الوكالة، يواصل الجيش الوطني عمليات التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية الذين يتواجدون في المناطق الريفية في أقصى جنوب البلاد.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية الجنرال عبد الله علي عانود، أعلن في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن الجيش الوطني قتل في عملية عسكرية، نحو 30 عنصرا من مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة في محافظة غلغدود بولاية غلمدغ الإقليمية.