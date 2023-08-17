عنف العصابات يجبر آلاف الأشخاص على الفرار من عاصمة هايتي

أجبر عنف العصابات آلاف الأشخاص على الفرار من العاصمة الهايتية بور أو برنس خلال الأيام الأربعة الماضية، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وقالت المنظمة يوم الأربعاء إن ما يقرب من خمسة آلاف شخص فروا من العنف في منطقتي كارفور فوي وسافانيس بيستاشس بين يومي السبت والثلاثاء.

وقالت المنظمة إن هناك حوالي 130 ألف نازح في المدينة، يقيم معظمهم في ملاجئ طوارئ.

وعانت هايتي لسنوات من الفساد والعنف والكوارث الطبيعية. وتعاني هايتي من معارك على النفوذ بين العصابات المتناحرة التي تسيطر على 80% من بور أو برنس، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ومنذ الزلزال المدمر الذي وقع في عام 2010 وأسفر عن مقتل أكثر من 220 ألف شخص، تعتمد هايتي على مساعدات التنمية الخارجية.

ووفقا للأمم المتحدة، يعاني ما يقرب من نصف سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة من الجوع الحاد.