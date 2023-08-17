نشرت وزارة النقل فيديو خاص بخطوات حجز تذاكر قطارات السكك الحديدية عن طريق الهاتف المحمول والموقع الإلكتروني للهيئة القومية لسكك حديد مصر، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) اليوم الخميس، حيث أتاحت هيئة السكة الحديد حجز التذاكر عبر موقع الهيئة على الإنترنت، ومن خلال تطبيق الهاتف المحمول، حيث يقوم الراكب بسداد ثمن التذكرة عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكتروني، ويتسلم الراكب تذكرته إلكترونيا ويستطيع طباعتها أو الاحتفاظ بها على الهاتف واستخدامها دون الحاجة للذهاب إلى شباك تذاكر محطة القطارات.

وأتاحت الهيئة الحجز عن طريق موقع الهيئة القومية لسكك حديد مصر التالي: https://obs.enr.gov.eg/o-city/obs/enr/railway/ar/booktickets، أو عن طريق تطبيق الهاتف المحمول الذي تم إطلاقه تحت اسم ENR Tickets.

والذي يتوفر حاليا للهواتف الأندرويد على سوق جوجل من خلال الرابط التالي: https://play.google.com/store/apps/details?id=enr.transit.maf.

كذلك يتوفر أيضا لهواتف آبل من خلال الرابط التالي:

‏https://apps.apple.com/eg/app/egyptian-national railway/id1486815902.