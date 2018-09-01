الأونروا تدعو إلى إخلاء جميع المنشآت الأممية في مخيم عين الحلوة بلبنان من المسلحين

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قالت منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، إنها تقارير مقلقة تفيد بأن جهات مسلحة ما تزال تحتل منشآتها، بما في ذلك مجمع مدارس في مخيم عين الحلوة للاجئي فلسطين جنوب لبنان.

وأضافت في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الخميس، أن التقارير أفادت بأن منشآت الأونروا قد تعرضت لأضرار، جراء الاقتتال الأخير في المخيم.

ويحتوي المجمع على أربع مدارس تابعة للأونروا، توفر التعليم لـ 3,200 طفل من لاجئي فلسطين.

ونوهت المنظمة أن الأمر بمثابة «انتهاك صارخ» لحرمة مباني الأمم المتحدة بموجب القانون الدولي، مما يهدد حيادية منشآت الأونروا، ويقوض سلامة وأمن موظفينا ولاجئي فلسطين.

وشددت على أهمية حماية جميع منشآت الأونروا، بما في ذلك المدارس في جميع الأوقات.

وأضافت: «يجب أن تكون المدارس ملاذا آمنا للأطفال وأماكن يسودها السلام حيث يمكنهم التعلم واللعب، يجب ألا تستخدم أبدا في النزاعات المسلحة».

ودعت الأونروا جميع الجهات المعنية، إلى إخلاء مبانيها فورا، حتى تتمكن الوكالة من استئناف الخدمات الحيوية، وتقديم المساعدة إلى جميع لاجئي فلسطين المحتاجين.