إعلام عبري: مصابان وتضرر مباني جراء صواريخ من لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بإصابة اثنين في مرغليوت وتضرر مبنى في إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي قصف مناطق في القطاع الشرقي من جنوب لبنان بعد إطلاق صواريخ باتجاه الجليل. وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد أفادت باندلاع حرائق في مناطق متفرقة بالجليل الأعلى إثر سقوط صواريخ أطلقت من لبنان.

كما أفادت أفاد شبكة "الجزيرة" الإخبارية بأن أكثر من 50 صاروخا أطلقت من جنوب لبنان باتجاه الجليل الأعلى. وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن الصواريخ أُطلقت نحو الجليل الأعلى والبلدات التي لم يتم إخلاؤها.

وأوردت وسائل إعلام إسرائيلية أن السلطات الإسرائيلية طلبت من سكان الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ والمناطق المحمية. ودوت صفارات الإنذار في صفد وعدد من المدن والبلدات في الجليل الأعلى شمالي الأراضي المحتلة.