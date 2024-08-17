وزير الصحة الفلسطينية: الاحتلال يمنع وصول لقاحات شلل الأطفال إلينا

قال وزير الصحة الفلسطينية ماجد أبو رمضان، إن قوات الاحتلال تتعمد منع وصول التطعيمات واللقاحات الخاصة بفيروس شلل الأطفال إلى قطاع غزة.

وطالب خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، المجتمع الدولي بتوفير الحماية اللازمة لطواقم الطبية في الأراضي المحتلة.

وذكر أن تسجيل إصابة بفيروس شلل الأطفال في جنوب قطاع غزة، يعني أن هناك مئات الحالات غير المكتشفة، موضحا أن فلسطين قضت تماما على ذلك الفيروس قبل 40 عامًا.

وأضاف: «إسرائيل تمنعنا من إجراء الفحوص اللازمة للتأكد من انتشار فيروس شلل الأطفال في قطاع غزة، لكننا مستعدون لمواجهة انتشار الفيروس، ونتعاون مع المنظمات كافة لاحتوائه».

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس شلل الأطفال في قطاع غزة لطفل عمره 10 أشهر، في مدينة دير البلح وسط القطاع.

وأشارت الوزارة إلى أنها بصدد «وضع خطة شاملة متكاملة لتنفيذ حملة تطعيم موسعة ضد شلل الأطفال في القطاع»، موضحة أن الأطباء اشتبهوا بوجود أعراض مطابقة لمرض شلل الأطفال، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة في العاصمة الأردنية عمان، تم تأكيد الإصابة بسلالة فيروس شلل الأطفال.