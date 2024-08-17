بيان بريطاني فرنسي ألماني: ندعم جهود الوساطة من واشنطن والدوحة والقاهرة

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أعلن كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا إيطاليا، عن دعمهم لجهود الوساطة من واشنطن والدوحة والقاهرة.

وقالت الدول الأربع في بيان مشترك :" ندعم جهود الوساطة من واشنطن والدوحة والقاهرة للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة".

وأضاف البيان:" ندعو كل الأطراف للانخراط الإيجابي في مفاوضات وقف إطلاق النار".

وشدد البيان على أهمية تجنب أي تصعيد في المنطقة يقوّض جهود السلام"، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي مطلع يونيو الماضي، أصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر بيان ثلاثي لدعم وقف إطلاق النار واتمام صفقة الأسرى في غزة.

وجاء في البيان الثلاثي: "تدعو كل من الولايات المتحدة ومصر وقطر مجتمعين، بصفتهم وسطاء في المناقشات الجارية لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، كلاً من حماس وإسرائيل لإبرام اتفاق يجسد المبادئ التي حدَّدها الرئيس الأمريكي جو بايدن في ٣١ مايو".