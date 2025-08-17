واشنطن بوست: شروط روسيا قد تصبح نقطة انطلاق لمفاوضات التسوية في أوكرانيا

نقلت "واشنطن بوست" عن مصادرها أن الشروط الروسية قد تصبح نقطة انطلاق لمفاوضات التسوية في أوكرانيا بموجب الاتفاق الذي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إبرامه.

وقالت الصحيفة إن "ترامب أشار إلى أنه تراجع عن مطلب وقف إطلاق النار قبل بدء التفاوض، ويميل إلى اتفاق سريع يمكن أن يجعل شروط روسيا نقطة انطلاق للمفاوضات".

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غير مرة أن شروط روسيا لبدء المفاوضات مع أوكرانيا تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أراضي المناطق الروسية الجديدة، وتخلي كييف عن خططها للانضمام إلى حلف "الناتو"، وإعلانها الحياد والتخلي عن أي مساع للحصول على أسلحة النووية، وتجريدها من سلاحها الثقيل وحصر عديد قواتها بـ50 ألف فرد، وفقا لوكالة ريا نوفوستي.

وأجرى الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس الأول محادثات في ألاسكا تمحورت حول سبل حل أزمة أوكرانيا، حيث التقى الزعيمان في قاعدة "إلمندورف-ريتشاردسون" العسكرية في أنكوريج في اجتماع استمر ساعتين و45 دقيقة.

وحضر اللقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ومساعد الرئيس يوري أوشاكوف.

ومثل الولايات المتحدة وزير الخارجية ماركو روبيو والممثل الخاص للرئيس الأمريكي ستيفن ويتكوف.