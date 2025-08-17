شركة طيران إير كندا تعلق خطط استئناف عملياتها بعد رفض نقابة مضيفي الطيران العودة للعمل

علقت شركة طيران إير كندا خططها لاستئناف عملياتها اليوم الأحد بعد رفض نقابة مضيفي الطيران قرار العودة إلى العمل.

وأمر مجلس العلاقات الصناعية الكندي موظفي شركة إير كندا بالعودة إلى العمل بحلول الساعة 2 بعد ظهر اليوم الأحد، بعد تدخل الحكومة، فيما أعلنت الشركة أنها تخطط لاستئناف الرحلات مساء اليوم الأحد.

والآن أعلنت أكبر شركة طيران في كندا بأنها تعتزم استئناف رحلاتها مساء غد الإثنين.

وأعلنت النقابة التي تمثل 10 آلاف مضيف ومضيفة مضربين عن العمل في شركة "إير كندا"، اليوم الأحد، عزمها تحدي أمر العودة إلى العمل واستمرار الإضراب، الذي أدى إلى تعطيل سفر أكثر من 100 ألف مسافر حول العالم خلال ذروة موسم السفر الصيفي.

وقال الرئيس الوطني لنقابة الموظفين العموميين الكنديين، مارك هانكوك، خارج مطار تورونتو: "أعضاؤنا لن يعودوا إلى العمل. نحن نقول لا."

وأوضح هانكوك أن "جميع مجريات العملية كانت غير عادلة"، مشيرا إلى أن النقابة ستطعن فيما اعتبرته أمرا غير دستوري.

وأضاف بأن: "شركة إير كندا رفضت بالفعل التفاوض معنا، ورفضت التفاوض لأنها كانت تعلم أن هذه الحكومة ستأتي على صهوة جوادها الأبيض لمحاولة إنقاذ الموقف."

ولم ترد الحكومة الاتحادية وشركة الطيران على الفور على طلب التعليق.