البنتاجون يكشف هوية الجندي الأمريكي الـ17 الذي يُقتل في أفغانستان خلال 2019

كشفت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون)، اليوم الثلاثاء، عن هوية الجندي الأمريكي الذي قُتل في أفغانستان، أمس الاثنين.

وأشار البنتاجون في بيان -نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إلى أن الضابط جيريمي دبليو. جريفين البالغ من العمر 40 عاما من مدينة جرينبرير قد قُتل، أمس الاثنين، جراء إطلاق نار من أسلحة صغيرة عندما اشتبكت وحدته في عمليات قتالية بإقليم وارداك الأفغاني.

وأوضح البنتاجون أن جريفين كان يخدم في اللواء الثالث بفريق القوات الخاصة الأول بقاعدة لويس ماكورد الجوية المشتركة في واشنطن، والتي ترسل جنودا لدعم عملية "حارس الحرية" التي تعد جزء من عملية "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان.

ولفتت الصحيفة إلى أن مقتل جريفين، قيد التحقيق حاليا من قبل قوات الناتو، وهو الجندي الأمريكي الـ17 الذي يلقى حتفه في أفغانستان خلال 2019، موضحة أن معدل مقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان هو الأعلى في 5 سنوات وذلك بعد مقتل جنديين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وأضافت الصحيفة أن معدل مقتل القوات الأفغانية والمدنيين خلال 2019 أعلى بكثير من ذلك حيث يبلغ المئات، مشيرة إلى أن خلال سبتمبر الجاري أيضا أعلنت حركة طالبان مسئوليتها عن تفجير انتحاري في كابول راح ضحيته جندي أمريكي وآخر روماني و10 مدنيين.