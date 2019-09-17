الإنتر يستضيف سلافيا براج.. ليون أمام زينيت الروسي.. أياكس وليل الفرنسي.. وتشيلسي يصطدم بفالنسيا

يرفع الستار اليوم، الثلاثاء، على فعاليات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث تشهد الجولة الأولى على مدار اليومين المقبلين مجموعة من المباريات القوية والمثيرة التي تأتي في بداية الرحلة لعدد من الفرق الكبيرة في البطولة.

ويستهل ليفربول الإنجليزي حملة الدفاع عن لقبه في البطولة بمواجهة صعبة للغاية في ضيافة نابولي الإيطالي في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

كما يحل برشلونة الإسباني ضيفا على بوروسيا دورتموند وصيف الدوري الألماني، لتخلو المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا من النجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي مهاجم برشلونة والذي تدرب مع الفريق أمس الأول الأحد للمرة الأولى بعد غيابه في الفترة الماضية بسبب الإصابة لكن من المنتظر أن يغيب وزميله عثمان ديمبلي عن مباراة اليوم التي تأتي في إطار المجموعة السادسة والتي تشهد أيضا مواجهة بين انتر ميلان الإيطالي وسلافيا براغ التشيكي.

ورغم غيابه المتوقع عن صفوف الفريق في مباراة اليوم، أكد ميسي أنه يتطلع لهذه المباراة، وقال في تصريحات نشرها موقع الاتحاد الأوروبي: "البطولة قوية للغاية ، والفرق القوية فقط هي من وصلت لدور المجموعات. هذا هو ما يجعلها بطولة خاصة للغاية".

وأضاف : "سنواجه دورتموند الذي لم نلتقيه من قبل في دوري الأبطال الأوروبي. أتذكر مشاهدة استاد هذا الفريق على التلفزيون ، وطالما أحببته بسبب مشجعيه وأيضا لما يقدمه النادي".

وقد يدفع إيرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة بلاعبه الناشئ أنسو فاتي /16 عاما/ الذي سجل هدفا في أول مشاركة في مباراة كاملة له بالتشكيلة الأساسية للفريق وفتح الطريق أمام الفوز الكبير على بلنسية 5-2أمس الأول السبت في الدوري الإسباني.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم أمام مضيفه نابولي في المجموعة الخامسة بمعنويات عالية بعدما واصل انتصاراته المتتالية في الدوري الإنجليزي ووسع الفارق عن مانشستر سيتي حامل اللقب إلى خمس نقاط بعد أول خمس مراحل من المسابقة.

ولكن ليفربول سيفتقد في مباراة اليوم جهود مهاجمه البلجيكي الدولي ديفوك أوريجي للإصابة.

وكان الفريقان تبادلا الفوز على ملعبيهما بنفس النتيجة 1 / صفر عندما التقيا في دور المجموعات لدوري الأبطال أيضا في الموسم الماضي.

وخلال مباراة الإياب على ملعب ليفربول بالجولة الأخيرة من مباريات دور المجموعات الموسم الماضي ، تصدى أليسون حارس ليفربول لكرة خطيرة وحافظ للفريق على الفوز 1 / صفر ليتأهل إلى دور الستة عشر على حساب نابولي.

ويطمح نابولي بقيادة مديره الفني كارلو أنشيلوتي في بداية قوية لمسيرته في البطولة على حساب حامل اللقب بالمجموعة الخامسة التي يلتقي بها اليوم أيضا فريق ريد بول سالزبورج النمساوي مع جينك البلجيكي.

وشهدت البطولة في الموسم الماضي هيمنة إنجليزية واضحة حيث بلغت أربعة فرق إنجليزية دور الثمانية فيما كان النهائي إنجليزيا خالصا.

ولكن الفرق الإنجليزية ستواجه تحديات في الموسم الحالي أقوى من نظيرتها في الموسم الماضي.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على شاختار دونيتسك الأوكراني غدا ضمن منافسات المجموعة الثالثة التي تشهد أيضا المواجهة بين دينامو زغرب الكرواتي وأتالانتا الإيطالي.

كما يستضيف تشيلسي الإنجليزي فريق بلنسية الإسباني اليوم في التاسعة مساء في المجموعة الثامنة التي تشهد أيضا المواجهة بين أياكس الهولندي وليل الفرنسي.

ويحل توتنهام الإنجليزي وصيف حامل لقب البطولة ضيفا على أولمبياكوس اليوناني غدا في المجموعة الثانية التي تشهد أيضا المواجهة بين بايرن ميونخ الألماني وريد ستار بلجراد الصربي.

وتأمل فرق الدوري الألماني (بوندسليجا) في مشاركة أفضل من نظيرتها في الموسم الماضي حبث غابت الفرق الألمانية تماما عن دور الثمانية.

ويطمح بايرن إلى بداية قوية على ملعبه غدا كما يستضيف باير ليفركوزن الألماني فريق لوكوموتيف موسكو الروسي في المجموعة الرابعة التي تشهد المواجهة بين أتلتيكو ويوفنتوس.

ويحل لايبزج الألماني ضيفا على بنفيكا البرتغالي مساء اليوم في المجموعة السابعة التي تشهد غدا أيضا المواجهة بين ليون الفرنسي وزينيت سان بطرسبرج الروسي.

ويخوض لايبزج المباراة بثقة كبيرة بععد تعادله 1 / 1 مع بايرن أمس الأول السبت في البوندسليجا.

وقال جوليان ناجلسمان المدير الفني للايبزج : "من المهم للغاية بصفة عامة أن تبدأ مشاركاتك الدولية وسط شعور بالاستقرار في المسابقة المحلية... هذا الشعور الجيد الذي نتمتع به حاليا سيساعدنا على تقديم أداء جيد أمام بنفيكا".

كما يحل ريال مدريد الإسباني صاحب الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب (13 لقبا) ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسي، غدا الأربعاء ضمن المجموعة الأولى التي تشهد أيضا المواجهة بين كلوب بروج البلجيكي وجالط سراي التركي.

وكان الريال تغلب على باريس سان جيرمان في طريقه للتتويج باللقب القاري في كل من موسمي 2015 / 2016 و2017 / 2018 .

ويستطيع الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للريال الاعتماد مجددا على لاعبه الويلزي جاريث بيل الذي غاب عن صفوف الفريق في مباراته بالدوري الإسباني أمس الأول بسبب الإيقاف.

ويخوض أتلتيكو مدريد الإسباني مواجهة صعبة للغاية على ملعبه الأربعاء في إطار المجموعة الرابعة حيث يستضيف يوفنتوس الفائز بلقب الدوري الإيطالي في المواسم الثمانية الماضية على الترتيب.

وكان الفريقان التقيا في الدور الثاني (دور الستة عشر) للبطولة في الموسم الماضي وفاز أتلتيكو 2 / صفر على ملعبه ذهابا لكن يوفنتوس لقن منافسه الإسباني درسا قاسيا وقلب النتيجة لصالحه بعدما فاز إيابا على ملعبه بثلاثة أهداف (هاتريك) للبرتغالي كريستيانو رونالدو.