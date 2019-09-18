رئيس وزراء بريطانيا الأسبق يدلي بشهادته أمام المحكمة العليا بشأن قرار جونسون تعليق البرلمان

يدلي رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، السير جون ميجور، اليوم الثلاثاء، بشهادته أمام المحكمة البريطانية العليا بشأن قرار نظيره الراهن بوريس جونسون تعليق برلمان المملكة.

ويُنتظَر أن يتحدث السير ميجور لمدة عشرين دقيقة في المحكمة العليا، حيث يقرر القضاة هذا الأسبوع قانونية قرار جونسون تعليق البرلمان حتى الـ 14 من أكتوبر المقبل من عدمه، حسبما ذكرت صحيفة (إيفننج ستاندرد) اللندنية.

وبداية من اليوم ولمدة ثلاثة أيام، تباشر أقوى محكمة في المملكة المتحدة النظر في طعنين منفصلين مقدّمين من إنجلترا واسكتلندا على قرار جونسون.

وكانت أعلى محكمة في اسكتلندا الأسبوع الماضي حكمت بأن قرار جونسون تعليق البرلمان "كان مدفوعا بغرض غير مناسب هو إحباط البرلمان" وأنه ضلل الملكة حتى تصدق على قراره.

ويسعى السير جون ميجور، الذي رأس الحكومة البريطانية منذ 1992 وحتى 1997، لاستخدام خبرته من أجل "مساعدة" القضاة في قرارهم.