 يوسف: قررت استبعاد نور السيد لـ نهاية الموسم وخصم جزء من عقده - بوابة الشروق
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يوسف: قررت استبعاد نور السيد لـ نهاية الموسم وخصم جزء من عقده

إبراهيم سعيد
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 1:09 ص | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 1:55 ص

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الاتحاد السكندري تجميد لاعب خط الوسط نور السيد

وقال طلعت في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "نور السيد ارتكب خطأ لا يغتفر، وتم إيقافه لنهاية الموسم، وخصم جزءً من عقده".

وأضاف: "لم يحدث منه هذا الأمر مرة واحدة ولكن 3 مرات، وعوقب عقوبة شديدة واعتذر أمام الكل، ولكن الموضوع أصبح ثقيلا ولا يليق".

وأوضح: "الحديث عن التجديد في الموسم المقبل يحتاج إلى التروي بعض الشىء، وبعد ذلك نأخذ القرار المناسب الذي فيه مصلحة لي وللنادي".

واختتم حديثه عن إهدار ركلة جزاء أمام الأهلي: "أحمد رفعت هو رقم واحد في تسديد ركلات الجزاء، لكن ثقة محمد الشناوي في التصدي كانت أقوى".

ويحتل فريق الاتحاد بعد تعادله سلبيًا مع الأهلي على ملعب برج العرب، المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 37 نقطة.


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