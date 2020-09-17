مسؤول أمريكي: قطر تعمل منذ سنوات مع إسرائيل على نطاق واسع

قال نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي تيموثي لندركينج، إن الأسبوع الجاري كان مشهودًا بعد قرار البحرين الانضمام للإمارات وتوقيعها اتفاقية تأييد السلام مع إسرائيل.

ووفقًا لما أوردته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عادل لها، مساء الخميس، أضاف لندركينج: «نحن متفائلون بهذه الخطوة لما ستحققه من استقرار وازدهار اقتصادي لشعوب المنطقة».

ولفت إلى أن «كل التحركات الأمريكية تساعد على التوصل إلى حل في الشرق الأوسط»، قائلًا إن «قطر تعمل منذ سنوات مع إسرائيل على نطاق واسع ولديها علاقات جيدة مع المسؤولين الإسرائيليين».

وأشار نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون الخليج العربي إلى أن «العقوبات هي التي ستعيد إيران إلى طاولة المفاوضات وليس الضغط العسكري».

ورعت الولايات المتحدة، مساء الثلاثاء الماضي، توقيع اتفاقيتي السلام بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين، في مراسم احتفالية بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بينما مثل الجانب الإماراتي وزير الخارجية عبد الله بن زايد، ونظيره البحريني عبد اللطيف الزياني.