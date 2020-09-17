وزارة الصحة الإيرانية تعلن عن 176 حالة وفاة جديدة بكورونا في البلاد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي في إيران سيما سادات لاري أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا "كوفيد19" في البلاد بلغ حتى الآن 413 ألفا و149 حالة، إلى جانب 176 حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بهذا الفيروس في إيران 23 ألفا و808 أشخاص.

وأضافت لاري - خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "إرنا" الإيرانية- أنه منذ أمس الأربعاء وحتى اليوم الخميس، تم تسجيل ألفين و815 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد، إلى جانب دخول ألفين و628 شخصا من بين هؤلاء المصابين المستشفيات والمراكز العلاجية لتقلي العلاج.

كما أعربت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن ارتياحها إزاء تعافي 353 ألفا و848 شخصا من الفيروس ومغادرتهم المستشفيات.

وأعلنت أيضا أن 3 ملايين و667 ألفا و551 شخصا قد خضعوا لفحوصات تحديد الإصابة بفيروس كورونا في إيران.