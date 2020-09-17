 التحالف الدولي يدمر 4 أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين بالعراق - بوابة الشروق
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التحالف الدولي يدمر 4 أوكار للإرهابيين بضربة جوية في جبال حمرين بالعراق

د ب أ
نشر في: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 2:32 م | آخر تحديث: الخميس 17 سبتمبر 2020 - 2:32 م

أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق تدمير أربعة أوكار للإرهابيين ومقتل إرهابي، بضربة جوية نفذها التحالف الدولي في جبال حمرين.

وأوضحت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية اليوم الخميس - أنه بأمر من قيادة العمليات المشتركة، نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جبال حمرين، وقد شرعت قوة من المقر المتقدم لقيادة العمليات المشتركة بتفتيش مكان هذه الضربة.

وأضافت أن الضربة أسفرت عن تدمير أربعة أوكار تحتوي على تجهيزات ومواد غذائية، فضلًا تدمير دراجة نارية ومولدة، كما عثرت على أشلاء جثة إرهابي.

 


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