مصرع صاحب مصنع مخلل وأبنائه الثلاثة ببني سويف

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لقي 4 أشخاص من أسرة واحدة بمحافظة بني سويف، مصرعهم مختنقين داخل حوض لصناعة المخلل في أحد المصانع بالمنطقة الصناعية بياض العرب، وذلك أثناء قيامهم بتنظيف الحوض.

وتلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من مرفق الإسعاف بمصرع 4 من العمال داخل إحدى أحواض صناعة المخلل، بمصنع للمخلل شمال بني سويف.

وأكد شهود العيان، من عمال المصنع أن سبب الوفاة، يرجح أنها ناتجة عن اختناق الضحايا أثناء تنظيف حوض المخلل، بسبب نقص الأوكسجين في أسفل الحوض.

وتكثف المباحث تحرياتها حول الواقعة والتي أكدت أن المتوفين أحمد طايع (60 عاما) مالك المصنع وأبنائه الثلاثة، وهم: أدهم أحمد سيد طايع، وبلال أحمد سيد طايع، وعبد الله احمد سيد طايع.

وعاينت النيابة العامة، مكان الحادث وأمرت بسرعة الاطلاع على تقرير الطب الشرعي وأمرت بدفن الجثث.

ومن جانبه كلف المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، رئيس مركز ومدينة بني سويف، بسرعة التوجه للمصنع، للوقوف على حقيقة الوضع ومتابعة تنفيذ الإجراءات اللازمة، فيما انتقل على الفور هاني الجويلي، رئيس المدينة، وبصحبته مدير المنطقة رجب يونس، لمحل الواقعة وتابع نقل المتوفين بسيارة إسعاف إلى المستشفى للكشف على جثمانين المتوفين.