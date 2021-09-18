ميناء دمياط: التعامل مع 26 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

أفادت هيئة ميناء دمياط، بأن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 26 سفينة متنوعة.

وأوضح بيان الهيئة، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 61146 طنا، كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 60304 أطنان، بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 304 حاويات مكافئة، تشتمل على خضراوات، وحاصلات زراعية، يتم تصديرها الإمارات، والسعودية، والأردن، والجزائر، وسنغافورة، وألمانيا، والصين، وأمريكا، وإيطاليا، وكرواتيا، وسلوفينيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 607 حاويات مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 861 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال، للقطاع العام بالميناء 102929 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 71617 طنا.

وغادر قطاران، بحمولة إجمالية 2621 طن قمح، متجهين إلى صوامع الفيوم، وكفر الشيخ، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4568 شاحنة متنوعة.