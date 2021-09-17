أعلنت المديرية العامة للنفط بلبنان رفع أسعار البنزين بنسبة 38.5 % تقريبا دون توضيح لأسباب هذه الزيادة الكبيرة وسط ترقب لقرار حكومي برفع الدعم نهائيا عن المشتقات البترولية، حيث تعد هذه الزيادة الكبيرة هي الثانية بعد الزيادة التي وصلت إلى 67 % تقريبا الشهر الماضي بعد الرفع الجزئي للدعم.

وحددت المديرية العامة للنفظ سعر صفيحة (الصفيحة تساوي 20 لترا) البنزين خال من الرصاص 98 أوكتان بـ 180 ألف ليرة لبنانية بزيادة قدرة 50 ألف ليرة عن السعر المحدد الأسبوع الماضي والبالغ قيمته 130 ألف ليرة وفقا للأسعار المعلنة يوم 8 سبتمبر الماضي.

وجاء في القرار تحديد سعر بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان بـ 174300 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 47900 ليرة عن السعر المعمول به وقدره 126400 ليرة وفقا للأسعار المعلنة في 8 سبتمبر الماضي.

ولم تحدد المديرية حتى الآن الأسعار الجديدة للديزل أويل والمازوت، علما بأنها غير متوفرة بالسوق منذ عدة أيام.

وكانت أسعار الوقود قد زادت في الثاني والعشرين من شهر أغسطس الماضي بنسب وصلت إلى 67 % تقريبا، حيث كانت أسعار البنزين حتى نهاية الثلث الثاني من شهر أغسطس ثابته عند 77500 ليرة لصفيحة بنزين 95 أوكتان و79700 ليرة لصفيحة بنزين 98 أوكتان، وذلك قبل قرار مصرف لبنان بوقف دعم سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار في عمليات استيراد المشتقات البترولية.

وزاد الأسعار بتلك النسبة في 22 أغسطس الماضي بعد اتفاق بين الرئاسة اللبنانية وحكومة تصريف الأعمال ومصرف لبنان بأن يتم فتح اعتمادات استيراد البترول على أساس سعر صرف السوق المحدد بـ 16 ألف ليرة على أن يتم التسعير على سعر صرف 8 آلاف ليرة فقط وتتحمل الحكومة من ميزانيتها فارق السعر حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وشهد سوق الصرف الموازي على مدار اليومين الماضيين انخفاضا مفاجئا وكبيرا في سعر صرف الدولار الأمريكي حتى وصل في منصة مصرف لبنان إلى 12800 ليرة لكل دولار، وسط توقعات بأن يكون هذا الانخفاض تمهيدا لرفع الدعم نهائيا عن الوقود.